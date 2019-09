गणेश विसर्जन के दौरान सड़क पर थी भीड़, एंबुलेंस के लिए खाली किया रास्ता

तभी अचानक वहां एक मरीज को लेकर एक आई। इसी बीच, एक अनुठा उदाहरण पेश करते हुए लोग एंबुलेंस को रास्ता देने के लिए साइड में खड़े हो गए और बगैर किसी परेशानी के एंबुलेंस तत्काल अस्पताल की ओर निकल गई।

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एंबुलेंस खाली सड़क से गुजर रही है और आसपास भारी भीड़ जमा है। कुछ लोग उसके आगे भागकर रास्ता बना रहे हैं। लोग इस कार्य के लिए पुणे के लोगों की जमकर सराहना कर रहे हैं।

Maharashtra: give way to during procession on Lakshmi Road in Pune. #GaneshVisarjan (12.09.2019)