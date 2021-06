वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश का निधन

आज सुबह हार्ट अटैक के बाद उन्हें गंभीर हालत में दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कांग्रेस की कद्दावर नेता की मौत से पार्टी को बड़ा झटका लगा है।

and Leader of the Opposition (LoP) in Uttarakhand Assembly, Indira Hridayesh passes away at Uttarakhand Sadan in Delhi.

"She was here for a meeting and passed away after suffering a heart attack," says the party's state incharge Devender Yadav.



(File photo) pic.twitter.com/1wR1sSfyCT