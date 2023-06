More than 70 deaths due to heat wave in Ballia: उत्तर प्रदेश में सूरज की तपन और गर्म हवाएं जनजीवन पर चाबुक चला रही हैं। हीट वेव के चलते बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं या उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर शासन भी गंभीर नजर आ रहा है।