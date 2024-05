चेन्नई में बिरयानी में बिल्ली के मांस का इस्तेमाल, चौंकाने वाला वीडियो आया सामने

Cat Meat Used for Biryani in Chennai : चेन्नई से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 'नारिकुरवर' नाम से जाने जाने वाले लोगों का एक समूह चेन्नई के पेरम्बूर इलाके में बिल्लियों का अपहरण कर रहा है, उन्हें मार रहा है और फिर उनका मांस रेस्टोरेंट में बेच रहा है। बिल्लियों की बिरयानी बनाई जा रही है और बेची जा रही है। मीडिया खबरों के मुताबिक बिल्लियों के लापता होने की एक ऐसी ही घटना 2018 में क्षेत्र में हुई थी।

सोशल मीडिया पर बिल्ली चोरी के एक हालिया वीडियो के प्रसारित होने के कारण यह फिर से सुर्खियों में आ गया है। लोग दावा कर रहे हैं कि चेन्नई के पेरम्बूर में नारिकुरावर्स द्वारा मांस के लिए मासूम बिल्लियों का अपहरण किया जा रहा है।

चेन्नई के स्पर टंक रोड में आवारा बिल्लियों को खाना खिलाने वाले एक व्यक्ति ने रात के समय किलपौक के आसपास आवारा बिल्लियों को पकड़ते हुए पकड़ा। जब पूछताछ की गई तो उस व्यक्ति ने बिल्लियों को उनके मांस के लिए शहर भर में सड़क किनारे की दुकानों में बेचने की बात कबूल की।