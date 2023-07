शिमला में कार खाई में गिरी, 3 लोगों की मौत

Study on death of youth from heart attack: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद कुछ युवाओं की अचानक मृत्यु के मामले सामने आए हैं। हालांकि इसका कारण बताने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। कोरोना के बाद युवाओं की हार्टअटैक जिस तरह मौत हो रही है, निश्चित ही वह चौंकाने वाली है।