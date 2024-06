बंगाल में 4 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव, BJP ने की उम्मीदवारों की घोषणा

By-elections will be held on 4 assembly seats in West Bengal : पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने उम्मीदवारों की सोमवार को घोषणा की जिनमें कल्याण चौबे और 3 नए चेहरे शामिल हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इसकी मतगणना 13 जुलाई को होगी।

भाजपा ने कोलकाता के मानिकतला निर्वाचन क्षेत्र से कल्याण चौबे, उत्तर दिनाजपुर जिले की रायगंज सीट से मानस कुमार घोष, नदिया जिले की रानाघाट दक्षिण (सुरक्षित) सीट से मनोज कुमार बिस्वास और बागदा (सुरक्षित) सीट से बिनय कुमार बिस्वास को मैदान में उतारा है।

मनोज कुमार बिस्वास और बिनय कुमार विश्वास दोनों मतुआ समुदाय से हैं, जिसके रानाघाट दक्षिण और बागदा में बड़ी संख्या में मतदाता हैं। ये दोनों सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। चौबे 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी नेता साधन पांडे से हार गए थे, लेकिन पांडे के निधन के बाद यह सीट रिक्त हो गई थी।

टीएमसी ने रायगंज से कृष्णा कल्याणी, रानाघाट-दक्षिण से मुकुट मणि अधिकारी, मानिकतला से सुप्ति पांडे और बागदा से मधुपर्णा ठाकुर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कल्याणी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में रायगंज से भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की थी और बाद में पार्टी बदलकर टीएमसी उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन वह चुनाव हार गईं। अधिकारी इस साल की शुरुआत में टीएमसी में शामिल हुए थे लेकिन वह रानाघाट से लोकसभा चुनाव हार गए।

भाजपा अध्यक्ष बिश्वजीत दास भी टीएमसी में शामिल हो गए। दास ने बोंगांव लोकसभा सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। दास वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में बागदा से भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने नामांकन दाखिल करने से पहले ही विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए बागदा सीट पर उपचुनाव जरूरी हो गया है।

निर्वाचन आयोग ने 10 जून को सात राज्यों की 13 विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। इसकी मतगणना 13 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जून है और 26 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour