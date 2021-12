Video : आंध्रप्रदेश में बड़ा हादसा, नाले में गिरी बस, 9 लोगों की मौत, 22 गंभीर घायल

अमरावती। आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (एपीएसआरटीसी) की एक बस पश्चिम गोदावरी जिले में जंगारेड्डीगुडेम के करीब बुधवार को नदी में गिर गई। इस हादसे में 9 लोगों की हो गई, जिसमें बस का चालक भी शामिल है। जबकि 22 लोग गंभीर रूप से हो गए।

हादसे में जख्मी हुए कम से कम 12 मुसाफिरों को जंगारेड्डीगुडेम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से जख्मी एक यात्री को एलुरु के जिला मुख्यालय अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। आरटीसी और राजस्व अधिकारियों ने बताया कि बस का कंडक्टर और कई अन्य यात्री बच गए हैं और उन्हें मामूली चोटें आई हैं। बस में 45 यात्री सवार थे और दो चालक दल के सदस्य थे।



पश्चिम गोदावरी जिले के पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा ने बताया कि बस पड़ोसी राज्य तेलंगाना के असवरापेट से जंगारेड्डीगुडेम जा रही थी।

Around 9 people were feared killed and several injured, when an APSRTC (State Gov't Bus) bus overturned into the Jalleruvagu near Jangareddygudem in West Godavari district, on Wednesday afternoon. There were around 60 people on the bus at the time of the accident. pic.twitter.com/YuA5ekqU5l