पंजाब के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और सभी 'आप' विधायक बाढ़ राहत के लिए एक महीने का वेतन देंगे

Weather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार मानसून काफी सक्रिय है। इसके प्रभाव से अनेक राज्यों में वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में ही नहीं उत्तराखंड में भी बारिश (Uttarakhand Rain) इन दिनों कहर बनकर टूट रही है। रुद्रप्रयाग (Rudraprayag) में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी (Mandakini) नदी के जलस्तर ने खतरे के निशान को पार कर लिया है, वहीं केदार घाटी में हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ खतरा मंडरा रहा है। पुलिस ने अनाउंसमेंट कर लोगों को पहले से ही सतर्क कर दिया है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।