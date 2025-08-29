साली के प्यार में पागल जीजा चढ़ा बिजली टॉवर पर, 7 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा

मैं तेरे प्यार में पागल, ऐसे घूमता हूं'... यह गाना उस समय गुनगुनाने का मन करने लगा जब कन्नौज की खबर सामने आई। लेकिन यहां प्रेमी-प्रेमिका का प्रेम नहीं था, बल्कि साली के प्रेम में जीजा अंधा हो गया और उससे शादी की जिद पर अड़ गया। अपनी बेतुकी इच्छा पूरी करने के लिए वह बिजली के 33 हजार वोल्ट के टॉवर पर चढ़ गया। बिजली की हाईटेंशन लाइन पर चढ़े इस सिरफिरे को देखकर चारों तरफ अफरातफरी मच गई, पुलिस-प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। 7 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। 'शोले' के अंदाज़ में युवक टॉवर से डायलॉग मारता रहा और नीचे उतरने के बदले साली से शादी की मांग करता रहा।





मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के कल्याणपुर गांव का है, जहां राज सक्सेना नामक युवक अपने साली के प्रेम में पागल हो गया। 28 साल का नवल किशोर पहले से शादीशुदा है। मिली जानकारी के मुताबिक नवल की पहले ही दो शादियां हो चुकी हैं। पहली शादी कुछ साल पहले लाली से हुई थी, लेकिन उसकी मौत हो गई, जिसके बाद नवल ने दूसरी शादी लाली की बहन सपना यानी साली से की है।





नवल और सपना की एक बेटी भी है। एक साल की बेटी के पिता नवल का अब फिर से अपनी दूसरी साली चांदनी पर दिल आ गया और वह उससे शादी की जिद पर अड़ गया। नवल पहले से ही एक घर की दो बेटियों से शादी कर चुका है और अब वह अपनी पत्नी की बहन से ही तीसरी शादी करने की बेतुकी मांग करने लगा। परिवार ने उसकी यह मांग ठुकरा दी। पत्नी सपना अपनी बहन से शादी की बात सुनकर आग बबूला हो गई और उसने नवल को डांट दिया।





नवल अपनी मांग पूरी होता हुआ न देखकर सुबह 9 बजे 33 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन पर शोले फिल्म के वीरू (धर्मेंद्र) की तरह चढ़ गया और नीचे उतरने के लिए डायलॉग बोलता रहा 'बसंती! इन खंभों के बीच मेरी शादी करा दो… नहीं तो मैं कूद जाऊंगा!' इस नज़ारे को देखने के लिए गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ी।





पुलिस, फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग के अफसर भी मौके पर पहुंचे। एहतियातन इलाके की बिजली बंद की गई। कई घंटों तक मनाने के बाद भी जब नवल नहीं माना, तो आखिरकार परिजनों ने थक-हारकर उसे आश्वासन दिया कि तीसरी शादी साली से करवा देंगे। वहीं पत्नी सपना अपनी बहन चांदनी को लेकर नवल के पास पहुंची, नवल की मां बोली अब तो नीचे आ जा चांदनी आ गई है। 7 घंटे चले इस हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद वह उछलता-कूदता नीचे उतर आया कि वह पत्नी और साली के साथ रहेगा।





इस अनोखी घटना ने कल्याणपुर इलाके में हलचल मचा दी है। कोई इस जीजा की दीवानगी पर हंस रहा है, तो कोई इसे नादानी और मानसिक असंतुलन का नतीजा मान रहा है। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है और उसकी मानसिक स्थिति की भी जांच करवा रही है।

