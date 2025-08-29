शुक्रवार, 29 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. In love for his sister in law brother in law climbed electricity tower
Written By हिमा अग्रवाल
Last Modified: शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (00:56 IST)

साली के प्यार में पागल जीजा चढ़ा बिजली टॉवर पर, 7 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा

In love for his sister in law brother in law climbed electricity tower
मैं तेरे प्यार में पागल, ऐसे घूमता हूं'... यह गाना उस समय गुनगुनाने का मन करने लगा जब कन्नौज की खबर सामने आई। लेकिन यहां प्रेमी-प्रेमिका का प्रेम नहीं था, बल्कि साली के प्रेम में जीजा अंधा हो गया और उससे शादी की जिद पर अड़ गया। अपनी बेतुकी इच्छा पूरी करने के लिए वह बिजली के 33 हजार वोल्ट के टॉवर पर चढ़ गया। बिजली की हाईटेंशन लाइन पर चढ़े इस सिरफिरे को देखकर चारों तरफ अफरातफरी मच गई, पुलिस-प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। 7 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। 'शोले' के अंदाज़ में युवक टॉवर से डायलॉग मारता रहा और नीचे उतरने के बदले साली से शादी की मांग करता रहा।

मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के कल्याणपुर गांव का है, जहां राज सक्सेना नामक युवक अपने साली के प्रेम में पागल हो गया। 28 साल का नवल किशोर पहले से शादीशुदा है। मिली जानकारी के मुताबिक नवल की पहले ही दो शादियां हो चुकी हैं। पहली शादी कुछ साल पहले लाली से हुई थी, लेकिन उसकी मौत हो गई, जिसके बाद नवल ने दूसरी शादी लाली की बहन सपना यानी साली से की है।

नवल और सपना की एक बेटी भी है। एक साल की बेटी के पिता नवल का अब फिर से अपनी दूसरी साली चांदनी पर दिल आ गया और वह उससे शादी की जिद पर अड़ गया। नवल पहले से ही एक घर की दो बेटियों से शादी कर चुका है और अब वह अपनी पत्नी की बहन से ही तीसरी शादी करने की बेतुकी मांग करने लगा। परिवार ने उसकी यह मांग ठुकरा दी। पत्नी सपना अपनी बहन से शादी की बात सुनकर आग बबूला हो गई और उसने नवल को डांट दिया।

नवल अपनी मांग पूरी होता हुआ न देखकर सुबह 9 बजे 33 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन पर शोले फिल्म के वीरू (धर्मेंद्र) की तरह चढ़ गया और नीचे उतरने के लिए डायलॉग बोलता रहा 'बसंती! इन खंभों के बीच मेरी शादी करा दो… नहीं तो मैं कूद जाऊंगा!' इस नज़ारे को देखने के लिए गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ी।

पुलिस, फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग के अफसर भी मौके पर पहुंचे। एहतियातन इलाके की बिजली बंद की गई। कई घंटों तक मनाने के बाद भी जब नवल नहीं माना, तो आखिरकार परिजनों ने थक-हारकर उसे आश्वासन दिया कि तीसरी शादी साली से करवा देंगे। वहीं पत्नी सपना अपनी बहन चांदनी को लेकर नवल के पास पहुंची, नवल की मां बोली अब तो नीचे आ जा चांदनी आ गई है। 7 घंटे चले इस हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद वह उछलता-कूदता नीचे उतर आया कि वह पत्नी और साली के साथ रहेगा।

इस अनोखी घटना ने कल्याणपुर इलाके में हलचल मचा दी है। कोई इस जीजा की दीवानगी पर हंस रहा है, तो कोई इसे नादानी और मानसिक असंतुलन का नतीजा मान रहा है। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है और उसकी मानसिक स्थिति की भी जांच करवा रही है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मैंने रिटायरमेंट पर कुछ नहीं कहा, संघ प्रमुख भागवत के यू-टर्न के मायने

मैंने रिटायरमेंट पर कुछ नहीं कहा, संघ प्रमुख भागवत के यू-टर्न के मायनेराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान में बदलाव के आखिर क्या हैं मायने

डूबे गांव-कस्बे, टूटे पहाड़, कटरा से डोडा तक बारिश और बाढ़ से बेहाल जम्मू

डूबे गांव-कस्बे, टूटे पहाड़, कटरा से डोडा तक बारिश और बाढ़ से बेहाल जम्मूजम्मू-कश्मीर में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक क्षेत्र में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी है।लगातार बारिश के कारण जम्मू में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिससे रात में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।

अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना को लेकर चौंकाने वाला विश्लेषण

अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना को लेकर चौंकाने वाला विश्लेषणAir India 171-A British Report: अहमदाबाद में 12 जून, 2025 को उड़ान भरने के केवल कुछ ही सेकंड बाद, एयर इंडिया की उड़ान 171 वाली दुर्घटना के बारे में ब्रिटिश विमानन विशेषज्ञ, रिचर्ड गॉडफ्रे ने अब तक उलब्ध तथ्यों के आधार पर एक चौंकाने वाला विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

Mohan Bhagwat : क्या RSS चला रहा है सरकार, BJP से संघ का मतभेद, क्या बोले मोहन भागवत

Mohan Bhagwat : क्या RSS चला रहा है सरकार, BJP से संघ का मतभेद, क्या बोले मोहन भागवतइस्लाम यहां था और रहेगा, भागवत बोले- 3 बच्चे होने चाहिए

tvs orbiter : 158km की रेंज, टीवीएस का सबसे सस्ता स्कूटर, Ather Rizta, Ola S1x, Vida VX2 और Bajaj Chetak को देगा टक्कर

tvs orbiter : 158km की रेंज, टीवीएस का सबसे सस्ता स्कूटर, Ather Rizta, Ola S1x, Vida VX2 और Bajaj Chetak को देगा टक्करtvs orbiter electric scooter : TVS Motor ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। यह अब टीवीएस का सबसे किफायती ई-स्कूटर है। इसका मुकाबला एथर रिज्टा से रहेगा। इसे 6 कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसकी एक्स-शोरूम शुरुआती कीमत 99,900 रुपए रखी गई है। ऑर्बिटर की बुकिंग ऑनलाइन शुरू कर दी गई है।

और भी वीडियो देखें

क्या PM मोदी 75 साल की उम्र में होंगे रिटायर, RSS चीफ मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान

क्या PM मोदी 75 साल की उम्र में होंगे रिटायर, RSS चीफ मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयानढाई घंटे के प्रश्नोत्तर सत्र में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मनुस्मृति से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), अमेरिकी टैरिफ से लेकर जाति, शिक्षा, देशभक्ति, राष्ट्रभाषा, विभाजन, अवैध आव्रजन, मुसलमानों पर हमले और सबसे महत्वपूर्ण, नेताओं की सेवानिवृत्ति की आयु तक के सवालों के जवाब दिए। भागवत ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे या किसी और को 75 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए।

LAC विवाद पर आया चीन की सेना का बड़ा बयान, कही यह बात

LAC विवाद पर आया चीन की सेना का बड़ा बयान, कही यह बातभारत और अमेरिका के बीच छिड़े टैरिफ वॉर के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) विवाद को लेकर चीन की सेना ने का बड़ा बयान सामने आया है। चीन की सेना ने गुरुवार को कहा कि हाल में हुई सकारात्मक और रचनात्मक सीमा वार्ता में 10 सूत्री सहमति बनने के बाद चीन और भारत को अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलकर शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए।

Weather Update : देश के कई राज्यों में भारी बारिश से हाहाकार, सड़कें बंद, कहीं डूबा घर तो कहीं फंसे लोग

Weather Update : देश के कई राज्यों में भारी बारिश से हाहाकार, सड़कें बंद, कहीं डूबा घर तो कहीं फंसे लोगदेश के विभिन्न भागों में गुरुवार को बारिश और नदियों में उफान के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह से अस्त- व्यस्त हो गया, कई सड़कें और पुल बह गए और कई गांव जलमग्न हो गए। उत्तर में हिमाचल प्रदेश से लेकर दक्षिण में केरल तक, बारिश के कारण नदियों और बांधों का जलस्तर बढ़ गया और रिहायशी इलाकों एवं कृषि क्षेत्रों में पानी भर गया।

योगी सरकार की अपील- पहले हेलमेट, बाद में ईंधन, 30 सितंबर तक चलेगा अभियान

योगी सरकार की अपील- पहले हेलमेट, बाद में ईंधन, 30 सितंबर तक चलेगा अभियानUttar Pradesh News : योगी सरकार के 25 अगस्त के निर्देशों के अनुरूप पूरे प्रदेश में 1 से 30 सितम्बर तक ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल' विशेष सड़क सुरक्षा अभियान संचालित किया जाएगा। यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व तथा जिला सड़क सुरक्षा समिति (DRSC) के समन्वय से चलाया जाएगा, ताकि जनपद स्तर पर सभी संबंधित विभाग एक साथ नागरिक सुरक्षा के इस उद्देश्यमूलक प्रयास को आगे बढ़ाएं। इस अवधि में पुलिस, राजस्व/जिला प्रशासन तथा परिवहन विभाग के अधिकारी प्रवर्तन की मुख्य जिम्मेदारी निभाएंगे।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com