बेंगलुरु में साथ में घूम रहे थे अलग-अलग धर्म के युवक-युवती, लोगों ने पीटा

बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बाइक 2 अलग अलग धर्म के युवक युवती साथ

में घूम रहे थे। दोनों को एक साथ घूमते देख कुछ लोगों ने युवक की पिटाई कर दी।

सीएम बीएस बोम्मई ने ट्वीट कर कहा कि विभिन्न धर्म की महिला के साथ यात्रा कर रहे पुरुष पर हमले के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार इस तरह की घटनाओं से सख्ती से निपटती है।



In connection with the case of assault on a bike rider travelling alongwith a woman of different faith,@BlrCityPolice has acted swiftly, identified & secured 2 accused persons. A case is registered & legal action is initiated. My Govt. deals with such incidents with an iron hand.