असम के मुख्यमंत्री हिमंत का आरोप, कांग्रेस ने तेलंगाना चुनाव के कारण नहीं की हमास की निंदा

A massive fire broke out in the building : बेंगलुरु के कोरामंगला इलाके में बुधवार को एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। एक व्यक्ति ने आग से बचने के लिए इमारत की छत से छलांग लगा दी। घटना के समय आसपास के लोगों ने एक विस्फोट की आवाज भी सुनी।