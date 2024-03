कोलकाता में निर्माणाधीन इमारत ढहने से 7 लोगों की मौत, ममता ने कड़ी कार्रवाई का दिया आश्वासन

7 people died in the collapse of under construction building in Kolkata : कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में एक निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत ढहने से 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थानीय निवासियों को अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। घटनास्थल पर बचाव अभियान में लगे अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने कहा कि इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कम से कम चार लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। उनमें से केवल एक के ही जीवित होने के संकेत हैं। कोलकाता के महापौर फिरहद हकीम ने कहा कि घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी है जहां यह इमारत अवैध रूप से बनाई जा रही थी।

अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन : हाकिम ने बताया कि इमारत के प्रवर्तक मोहम्मद वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया है और कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शहर के पश्चिमी इलाके में अजान मुल्ला लेन में घटनास्थल का दौरा किया और स्थानीय निवासियों को अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

हाकिम ने कहा, एक भीषण हादसे में आधी रात के करीब एक निर्माणाधीन पांच मंजिला इमारत ढह गई जिसमें दो महिलाओं सहित कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हैं। अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया, हम मलबा हटाने और नीचे फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए गैस कटर तथा अन्य उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पीड़ितों की ओर सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं जिससे काफी समय लग रहा है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य और कोलकाता पुलिस आपदा प्रबंधन टीम के कर्मचारी भी मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर मलबे का ढेर बहुत अधिक है, इसलिए बचावकर्मियों को फंसे हुए लोगों तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

11 लोगों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा : एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमने इस हादसे के पीड़ितों की एक सूची तैयार की है। मलबे में दबने के कारण सात लोगों की मौत हो गई जिसमें से दो महिलाएं थीं। 15 घायल लोगों में से 11 लोगों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है और चार को प्रारंभिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है।

प्रत्‍येक मृतक और घायल व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा : मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, कोलकाता नगर निगम के गार्डन रीच इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत ढहने की खबर के बारे में जानकर दुख हुआ। हमारे महापौर, दमकल मंत्री, सचिव, पुलिस आयुक्त, नगर निकाय, पुलिस, दमकल और आपदा प्रबंधन अधिकारी तथा बचाव दल रातभर घटनास्थल पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्‍येक मृतक और घायल व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा देगी। ममता ने कहा, हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं और बचाव अभियान जारी रहेगा।

हाकिम पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा, मैंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की है और हम प्रत्‍येक मृतक के परिजन को पांच लाख रुपए तथा प्रत्‍येक घायल को एक लाख रुपए देंगे। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इमारत ढहने की घटना बेहद दुखद है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

विपक्षी नेता उठा रहे तरह-तरह के सवाल : उन्होंने कहा, इस घटना पर जो विपक्षी नेता तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि राजनीति इंतजार कर सकती है। हम बाद में भी राजनीति कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें फंसे हुए लोगों को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। हमें उम्मीद है कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। सभी संस्थानों को मिलकर काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि मलबे में दबे लोगों को जल्द बाहर निकाल लिया जाएग।

मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने घटनास्थल का दौरा किया : उन्होंने एक अस्पताल में घायलों से मुलाकात करने के बाद कहा, यह एक अवैध निर्माण है। मैं पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। मैं प्रशासन से अवैध निर्माण में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध करूंगी। बृहस्पतिवार की शाम को अपने घर पर गिरने और सिर पर चोट लगने के बाद ममता पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखीं। उनके माथे पर टांके आए हैं। ममता ने जब घटनास्थल का दौरा किया तब उनके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी।

उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण की गतिविधियों को लेकर प्राधिकारियों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण होने की बात स्वीकार करते हुए हाकिम ने कहा, वामपंथी शासन के बाद से यहां और कुछ अन्य इलाकों में यह एक चलन बन गया था। उन्होंने यह भी माना कि यह अधिकारियों की ओर से चूक हो सकती है कि वे इस पर नजर रखने में नाकाम रहे।

हाकिम ने कहा, यह स्थानीय पार्षद का काम नहीं है बल्कि नगर निकाय के अधिकारियों को नजर रखनी पड़ती है कि क्या कोलकाता नगर निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अनुसार निर्माण कार्य हो रहा है या नहीं। इस बीच, मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया और प्रशासन से अवैध निर्माण में शामिल लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी : उन्होंने कहा, सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। राज्य के दमकल और आपात सेवा मंत्री सुजीत बोस ने कहा कि बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है और मलबे में दबे लोगों को जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने घटनास्थल का दौरा किया और बचाव अभियान का जायजा लिया।

स्थानीय लोगों के अनुसार, इमारत के ढहने से पहले कांक्रीट के टुकड़े गिरे थे। उन्होंने बताया कि इमारत के ढहने पर एक तेज आवाज आई और पूरे इलाके में धूल का गुबार छा गया। घनी आबादी वाले इस इलाके में इमारत का मलबा आसपास की झुग्गियों पर भी गिरा। एक निवासी ने बताया, निर्माणाधीन इमारत में कोई रहता नहीं था लेकिन यह आसपास की झुग्गियों पर गिरी। हमें आशंका है कि कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं।

पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, मैं पश्चिम बंगाल के गृह सचिव और कोलकाता के पुलिस आयुक्त से पश्चिम बंगाल राज्य आपदा प्रबंधन दल के साथ मिलकर तत्काल बचाव व राहत अभियान चलाने का अनुरोध करता हूं।

उन्होंने कहा, मुझे संभावित हताहतों के बारे में परेशान करने वाली कॉल आ रही हैं। कृपया ऐसे किसी भी दल को भेजिए जो पीड़ितों को बचाने में मदद कर सके, चाहे दमकल कर्मी हों, पुलिस हो या कोई अन्य दल। अधिकारी ने घटनास्थल की तस्वीरें भी साझा कीं। (भाषा)

