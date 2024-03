इंदौर के इंडस्ट्री हाउस में भयावह आग, 3 घंटे तक इमारत में फंसे रहे 70 से ज्यादा लोग

fire in indore : मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर की सबसे पुरानी व्यवसायिक बहुमंजिला इमारत इंडस्ट्री हाऊस में आग लग गई। चौथे माले पर लगी इस आग ने कईं दफ्तरों को चपेट में ले लिया और पूरी इमारत में धुआं भर गया। 70 से ज्यादा लोग आग में 3 घंटे तक इमारत में फंसे रहे। हालांकि एसडीईआरएफ ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया।

बुधवार शाम करीब सवा पांच बजे इंडस्ट्री हाऊस की चौथी मंजिल स्थित डिटेक्टिव ग्रुप के आफिस में आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। SDERF, पुलिस और दमकलकर्मियों ने ऑपरेशन चलाकर बिल्डिंग में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया।

बताया जा रहा है कि आफिस में तीन दिन से ताला लगा हुआ था। फर्नीचर, सिलिंग फाल के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया और लपटे चौथी मंजिल से 5वीं तक जा पहुंची। उस वक्त इमारत में सैंकड़ों लोगों की आवाजाही बनी हुई थी।

#WATCH | Madhya Pradesh: Fire breaks out in a multi-story building in Indore. Fire tenders have reached the spot. Further details awaited pic.twitter.com/k95EnqOoXz