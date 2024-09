लखनऊ में 3 मंजिला भवन ढहा, 5 की मौत, 24 घायल, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

The prisoner who wrote the application forms for the prisoners became a millionaire : उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक कैदी कानूनी सलाह और पत्र लिखने में अन्य कैदियों की सहायता कर 'लखपति' बन गया और उसे 1.04 लाख रुपए का पारिश्रमिक मिला है। हत्या के एक मामले में दोषी कुलदीप आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।