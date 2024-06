राजस्थान में हुआ दर्दनाक हादसा, सेना के ट्रक और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत, एक घायल

3 people died in collision between army truck and bike : राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात सेना के एक ट्रक और बाइक की टक्कर में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। सेना के ट्रक चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) और 304 (ए) (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना जिले के सूरतगढ़ कस्बे में मंगलवार देर रात उस समय हुई, जब एक बाइक पर सवार चार लोग ईंट-भट्ठे से अपने गांव लौट रहे थे। सूरतगढ़ सदर थाने के सहायक पुलिस उपनिरीक्षक विनोद बिश्नोई ने बताया कि बाइक ट्रक से टकरा गई, जिससे बाइक पर सवार चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

उन्होंने बताया कि सेना उन चारों को सेना के अस्पताल ले गई जहां उनमें से दो को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया जबकि एक अन्य ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। एक घायल को उपचार के लिए श्रीगंगानगर भेजा गया है। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान गुरदयाल सिंह (31), अंग्रेज सिंह (35) और जोगेंद्र सिंह (45) के रूप में हुई। शवों को बुधवार को अंतिम संस्कार के लिए परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सेना के ट्रक चालक के खिलाफ सूरतगढ़ सदर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) और 304 (ए) (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour