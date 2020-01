बीकानेर के इस अस्पताल का कोटा से भी बुरा हाल, दिसंबर में गई थी 162 बच्चों की जान

बीकानेर। राजस्थान में के पीएमबी अस्पताल में में 162 बच्चों की खबर से हड़कंप मच गया। यहां का हाल कोटा से भी बुरा है, जहां के जेके लोन अस्पताल में पिछले एक माह में लगभग 110 बच्चों की जान जा चुकी है।

बीकानेर के पीएमबी अस्पताल में दिसंबर में 2200 बच्चों को भर्ती कराया गया, इनमें से इलाज के दौरान 162 मासूमों ने दम तोड़ दिया। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रिसिंपल एचएस कुमार ने कहा कि पीएमबी अस्पताल में दिसंबर में 162 हुई। पर वहां अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती गई। बच्चों को बचाने का पूरा प्रयास किया गया।

HS Kumar, Principal, Sardar Patel Medical College, PBM Hospital in Bikaner: 162 have died in ICU here in the month of December. But there has been no negligence in the medical services at the hospital. Full efforts are made to save a life. #Rajasthan (04.01.2020) pic.twitter.com/3t8bdx11ZV