15 साल की बेटी का प्रेमी से रेप करवाया, फिर हत्या कर लाश ट्रक से कुचली, पति को लगा सदमा

15 year old daughter was raped by her boyfriend: एक पुरानी कहावत है कि संतान कितनी भी नालायक और नाकारा निकल जाए, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन, हरियाणा के कैथल से अपराध की ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने मां-बेटी के रिश्ते को ही कलंकित कर दिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना हरियाणा के कैथल में 21 मई को घटित हुई। पुलिस को सड़क पर एक किशोरी की लाश बुरी तरह कुचली हुई मिली थी।

हत्या को दुर्घटना में बदलने की साजिश : शुरुआती जांच में पुलिस इसे एक सड़क हादसा मान रही थी। क्योंकि पुलिस को सूचना मिली थी कि कैथल जिले के रादौर क्षेत्र के धौलरा गांव के पास सड़क पार करते समय 15 साल की किशोरी ट्रक के नीचे आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई।





पुलिस ने इस मामले में अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया था। हालांकि बाद में पता चला कि नाबालिग के साथ रेप भी हुआ है। उसके बाद यह मामला सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं रहा। बाद खुलासा हुआ कि महिला ने पहले अपने प्रेमी से बेटी का रेप करवाया, फिर हत्या कर शव को ट्रक से कुचलवा दिया।

महिला ने पति को बताई पूरी कहानी : दरअसल, महिला ने रेप और हत्याकांड को दुर्घटना दिखाने के लिए लाश को सड़क पर फेंका फिर एक ट्रक ड्राइवर की मदद से लाश को कुचलवा दिया। बताया जाता है कि बेटी के श्राद्ध के दिन महिला ने स्वयं पूरी घटना की जानकारी पति को दी। पति को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उसके पांव के तले जमीन खिसक गई। महिला ने पति को बताया कि उसने बेटी का रेप करवाया और बेहोशी के लिए दी गई दवा के ओवरडोज से उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने किशोरी के पिता की शिकायत पर पत्नी, उसकी सहेली और हंसुमाजरा गांव निवासी प्रेमी लाडी, उसके भाई रणजीत समेत अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। (एजेंसी/वेबदुनिया)

Edited by: Vrijendra Singh Jhala