राजस्थान में भाजपा ने जारी की एक और लिस्ट, अब तक 184 उम्मीद्वार घोषित

Rajasthan bjp candidates list : भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 2 और उम्मीदवारों के नाम शुक्रवार को घोषित किए।

पार्टी ने टोडाभीम (अजजा) सीट से रामनिवास मीणा और शिव सीट से स्वरूप सिंह खारा को मैदान में उतारा है। पार्टी ने अब तक कुल 184 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कभी भी किया जा सकता है।

BJP releases a list of two candidates for the upcoming elections in Rajasthan. pic.twitter.com/6sIcc6JDSa