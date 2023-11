भरतपुर में पीएम मोदी बोले- 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर

More than 75 percent voting in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को कुल 75.36 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही इंदौर जिले की महू विधानसभा सीट के साथ ही ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में छिटपुट हिंसा की घटनाएं हुईं। वहीं बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान को लेकर भी इंदौर शहर में काफी हंगामा हुआ।