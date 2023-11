राजस्थान में भाजपा ने जारी की 5वीं सूची, 15 उम्मीदवारों के नाम का एलान

Rajasthan BJP candidates list : राजस्थान में भाजपा ने रविवार को 5वीं सूची में 15 उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया। पार्टी अब तक 198 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है।

भाजपा ने राजखेरा से नीरजा अशोक शर्मा को टिकट दिया गया है। वे इस लिस्ट में शामिल एकमात्र महिला उम्मीदवार है। पार्टी मावली से डॉ केजी पालीवाल, हनुमानगढ़ से अमित चौधरी और शाहपुरा से उपेन यादव को उम्मीद्वार बनाया है।

सरदार शहर से राजकुमार रिणवा, भरतपुर से विजय बंसल और पिपल्दा से प्रेमचंद गोचल भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे।





पार्टी ने 2 नवंबर को जारी तीसरी सूची में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की पुत्रवधू पूनम कंवर भाटी के नाम की घोषणा की थी। आज जारी सूची में पूनम कंवर भाटी की जगह उनके बेटे अंशुमान सिंह भाटी ने ले ली।

