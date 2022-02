पंजाब में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची से मनीष तिवारी 'गायब', दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने पंजाब विधानसभा चुनाव संबंधी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में अपना नाम शामिल नहीं होने को लेकर पार्टी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर इस सूची में उनका नाम होता, तो उन्हें हैरानी होती।

लोकसभा सदस्य तिवारी ने ट्वीट किया, 'अगर इसके (सूची में नाम नहीं होना) उलट होता, तो मुझे हैरानी होती। अब कारण भी किसी से छिपे नहीं हैं।'

उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र और तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिजीत मुखर्जी के उस ट्वीट को भी रीट्वीट किया, जिसमें अभिजीत मुखर्जी ने कहा था कि स्टार प्रचारकों की सूची में तिवारी का नाम शामिल नहीं किया जाना कांग्रेस के लिए दुखद स्थिति है।

Thanks for your kind words @ABHIJIT_LS Da. Pranab Da @CitiznMukherjee and your revered mother had always been very affectionate going all the way back to the 70’s. https://t.co/wLuvcnjrhW