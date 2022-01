पंजाब चुनाव : 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं सीएम चन्नी, जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस की पहली सूची

चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार कर ली है। इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। मुख्‍यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं।

गुरुवार देर रात केंद्रीय चुनाव कमेटी (CEC) की मीटिंग में पंजाब की 78 सीटों पर चर्चा हुई। अधिकतर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बन गई है। हालांकि सीएम पद को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू और सीएम चन्नी में मतभेद बने हुए हैं।



Punjab polls: Cong CEC finalises candidates, first list to be out soon; may contest from 2 seats

