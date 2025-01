Free prosthetic limbs for the disabled at Maha Kumbh: महाकुंभ (Maha Kumbh) के लिए जहां भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज (Prayagraj) में उमड़ रहे हैं वहीं कई दिव्यांग (disabled) लोग मुफ्त इलाज और कृत्रिम अंगों के प्रत्यारोपण के लिए भी यहां पहुंच रहे हैं। विभिन्न धार्मिक समूहों के शिविरों के बीच दिव्यांगों को राहत पहुंचाने के मकसद से काम करने वाली जयपुर की धर्मार्थ संस्था नरवन सेवा संस्थान (Narvan Seva Sansthan) ने भी यहां एक शिविर लगाया है।