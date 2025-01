Prayagraj Maha Kumbh 2025: महाकुंभ मेले में रहस्यमयी और चमत्कारी बाबाओं का क्या है रहस्य?

Fire in Prayagraj mahakumbh in front of Kinnar Akhara: महाकुंभ नगर स्थित सेक्टर 19 में रविवार को आग लगने की बड़ी घटना के अगले दिन सोमवार को सेक्टर 16 में किन्नर अखाड़ा के सामने श्री हरि दिव्य साधना पीठ, प्रतापगढ़ के शिविर में सुबह आग लग गई जिसे स्थानीय लोगों ने पानी और बालू डालकर बुझा लिया।