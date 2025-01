महाकुंभ में गंगा की हालत सुधारने के पीछे है एक गंगा-योद्धा

Donald Trump inauguration Full text of the new Presidents speech : राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पनामा नहर से गुजरने के लिए अमेरिकी जहाजों से अधिक शुल्क लिया जा रहा है। उन्होंने पनामा नहर को वापस लेने का संकल्प जताया। उन्होंने कहा कि पनामा नहर पर कब्जा वापस लेंगे।