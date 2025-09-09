मंगलवार, 9 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (17:16 IST)

Jivitputrika vrat 2025: जीवित्पुत्रिका जितिया व्रत का महत्व और पौराणिक कथा

Jitiya Vrat 2025
Jitiya Vrat 2025: हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्विन मास की कृष्ण की सप्तमी तिथि पर जितिया व्रत रखा जाता है। इसे ही जिउतिया या जीवित्पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह व्रत 13 सितंबर 2025 शनिवार के दिन रखा जाएगा। जितिया व्रत, जिसे जीवित्पुत्रिका व्रत भी कहते हैं, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और कठिन व्रत है। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों में माताओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है।
 
जितिया व्रत का महत्व: जितिया व्रत का महत्व मां और संतान के बीच के अटूट रिश्ते को दर्शाता है। ऐसी मान्यता है कि इस कठिन व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करने वाली माता की संतान पर आने वाले सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह व्रत मां के त्याग, तप और ममता का प्रतीक है। यह व्रत तीन दिनों तक चलता है और इसके नियम बहुत सख्त होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह व्रत संतान की लंबी आयु तथा सुख-समृद्धि के लिए रखा जाता है। माताएं इस दिन निर्जला व्रत रखकर भगवान जीमूतवाहन का विधिवत पूजन-अर्चन करती हैं। यह व्रत बच्चों की प्रसन्नता, उन्नति के लिए रखा जाता हैं तथा इस व्रत को रखने से संतान की उम्र लंबी होती है। 
1. पहला दिन (नहाय-खाय): व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि को "नहाय-खाय" के साथ होती है। इस दिन माताएं सुबह स्नान करती हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं, जिसमें बिना प्याज-लहसुन का खाना शामिल होता है।
 
2. दूसरा दिन (जितिया व्रत): अष्टमी तिथि को मुख्य व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं, जिसका अर्थ है कि वे अन्न और जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती हैं। यह व्रत पूरे दिन और रात तक चलता है। इस दिन भगवान जीमूतवाहन की पूजा की जाती है।
 
3. तीसरा दिन (पारण): नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। पारण का अर्थ है व्रत तोड़ना। महिलाएं सुबह पूजा-पाठ करने और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं।
 
जीवित्पुत्रिका से जुड़ी पौराणिक कथाएं
1. अश्वथामा से जुड़ी कथा: जितिया/ जीवित्पुत्रिका या जिउतिया व्रत की यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जिसके अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद अश्वथामा अपने पिता की मृत्यु की वजह से बहुत क्रोध में था। वह अपने पिता की मृत्यु का पांडवों से बदला लेना चाहता था। एक दिन उसने पांडवों के शिविर में घुस कर सोते हुए पांडवों के बच्चों को मार डाला। उसे लगा था कि ये पांडव हैं। लेकिन वो सब द्रौपदी के पांच बेटे थे। इस अपराध की वजह से अर्जुन ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी मणि छीन ली।
इससे आहत अश्वथामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। लेकिन उत्तरा की संतान का जन्म लेना जरूरी था। जिस वजह से श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की गर्भ में मरी संतान को दे दिया और वह जीवित हो गया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गर्भ में मरकर जीवित होने के वजह से इस बच्चे को जीवित्पुत्रिका नाम दिया गया। यही आगे चलकर राज परीक्षित बने। तभी से संतान की लंबी उम्र के लिए हर साल जिउतिया व्रत रखने की परंपरा को निभाया जाता है। 
 
2. राजा जीमूतवाहन की कथा: एक कथा के अनुसार, जीमूतवाहन एक गंधर्व राजकुमार थे, जिन्होंने एक नागिन के पुत्र को गरुड़ से बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। उनके इस त्याग और बलिदान से प्रभावित होकर, माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए उनकी पूजा करती हैं। कथा के अनुसार गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन ने नागवंश की रक्षा के लिए स्वयं को पक्षीराज गरुड़ का भोजन बनने के लिए सहर्ष तैयार हो गए थे। 
 
उन्होंने अपने साहस और परोपकार से शंखचूड़ नामक नाग का जीवन बचाया था। उनके इस कार्य से पक्षीराज गरुड़ बहुत प्रसन्न हुए थे और नागों को अपना भोजन न बनाने का वचन दिया था। पक्षीराज गरुड़ ने जीमूतवाहन को भी जीवनदान दिया था। इस तरह से जीमूतवाहन ने नाग वंश की रक्षा की थी। इस घटना के बाद से ही हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत या जीवित्पुत्रिका व्रत रखा जाने लगा। 
 
3. चील और सियारन की कथा: दूसरी कथा एक चील और एक सियारन की है, जिन्होंने साथ मिलकर जितिया व्रत करने का फैसला किया। चील ने पूरे नियमों का पालन किया, जबकि सियारन ने भूख सहन न कर पाने के कारण व्रत तोड़ दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि चील के बच्चे हमेशा जीवित और सुखी रहे, जबकि सियारन के बच्चे जीवित नहीं रहे। इस कथा से यह सीख मिलती है कि व्रत का फल तभी मिलता है जब उसका पालन पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ किया जाए।
shradh paksh 2025: गयाजी के आलावा इन जगहों पर भी होता है पिंडदान, जानिए कौन से हैं ये स्थान जहां होता है तर्पण

shradh paksh 2025: गयाजी के आलावा इन जगहों पर भी होता है पिंडदान, जानिए कौन से हैं ये स्थान जहां होता है तर्पणbharat me pind daan kaha hota hai: हिंदू धर्म में पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए पिंडदान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि कुछ खास स्थानों पर पिंडदान करने से न केवल पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि वे जन्म-मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाते हैं। इन पवित्र स्थानों को 'मोक्ष तीर्थ' के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं भारत के ऐसे 7 प्रमुख स्थानों के बारे में जहां पिंडदान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है।

पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पण का महापर्व श्राद्ध पक्ष

पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पण का महापर्व श्राद्ध पक्षपुराणों के अनुसार जिसको भी पितृ दोष जन्म कुंडली में होता है उसे 16 दिनों तक तर्पण एवं श्रीमद्भागवत गीता के अध्यायों का पाठ करना लाभकारी माना गया है।जिससे पितरों को मोक्ष-शांति, मुक्ति के साथ हमारे पितृ दोष समाप्त होकर व कष्टों से उभारने में सहायक होते हैं। शास्त्रों में पितृ ऋण को भी महत्वपूर्ण ऋण माना गया है। इसमें भी सातों लोको में स्थित सातों पितृ गणों को लिया जाता है। परंतु माता-पिता का ऋण सबसे बड़ा ऋण माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार जिस तिथि को मनुष्य की मृत्यु होती है उस तिथि को उसका श्राद्ध माना जाता है। भूल-चूक या हमारे किसी पूर्वजों की तिथि ज्ञात नहीं है तो उसके लिए अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या का दिन है। (पितृ-विसर्जनी अमावस्या) इस दिन उन सब पितरों को याद कर श्रद्धा के साथ तर्पण करना चाहिए,जिनके कारण आज हम है। व क्षमा याचना कर सुख-शांति, यश-कीर्ति, पितृदोष निवारण हेतु याचना कर आशीर्वाद लेना चाहिए।

September 2025 Weekly Horoscope: इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?

September 2025 Weekly Horoscope: इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?Weekly Horoscope September Month : इस बार सितंबर महीने का नया हफ्ता 08 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह 14 सितंबर तक जारी रहेगा। इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय। आइए यहां जानते हैं...

Chandra Grahan 2025: पितृपक्ष में पूर्णिमा के श्राद्ध पर चंद्र ग्रहण का साया, श्राद्ध कर्म करें या नहीं, करें तो कब करें?

Chandra Grahan 2025: पितृपक्ष में पूर्णिमा के श्राद्ध पर चंद्र ग्रहण का साया, श्राद्ध कर्म करें या नहीं, करें तो कब करें?shradh paksha purnima 2025 भाद्रपद के अंतिम दिन पूर्णिमा से आश्विन माह के कृष्‍ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तक पितरों का श्राद्ध पक्ष रहता है। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितरों की तिथि विशेष के दिन शास्त्र द्वारा निर्धारित समय में श्राद्ध कर्म करते हैं। इस दौरान तर्पण, पिंडदान और पंचबलि कर्म किया जाता है।

Shradh paksh 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में करें ये काम, पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति

Shradh paksh 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में करें ये काम, पितृ दोष से मिलेगी मुक्तिShradh paksh 2025: सनातन धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। यह 15 दिनों की वह अवधि है जब हम अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। पितृ पक्ष में कुछ विशेष नियमों का पालन करने से न केवल पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।

Shradh Paksha 2025: प्रमुख श्राद्ध तिथियां, इन तिथियों पर अवश्य करना चाहिए श्राद्ध

Shradh Paksha 2025: प्रमुख श्राद्ध तिथियां, इन तिथियों पर अवश्य करना चाहिए श्राद्धShradh Paksha 2025: 7 सितंबर 2025 रविवार चंद्र ग्रहण वाले दिन 16 श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं जो 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण के दौरान समाप्त होंगे। ऐसा संयोग करीब 122 वर्षों के बाद बना है। जानिए श्राद्ध पक्ष की संपूर्ण तिथियां और किस तिथि को कौनसा श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष भी कहते हैं और इस दिन पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और पंचबलि कर्म किया जाता है। जानिए संपूर्ण जानकारी।

Shradh Paksha 2025: सर्वपितृ आमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण का योग, जानिए कब करें श्राद्ध कर्म

Shradh Paksha 2025: सर्वपितृ आमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण का योग, जानिए कब करें श्राद्ध कर्मsolar eclipse on sarvapitri amavasya 2025: 7 सितंबर 2025 रविवार को चंद्र ग्रहण वाले दिन 16 श्राद्ध प्रारंभ हुए थे और अब 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण रहेगा। यह संयोग करीब 100 वर्षों के बाद बना है। सूर्य ग्रहण वाले दिन कब करें सर्वपितृ अमावस्या के दिन का श्राद्ध। जिनका इस तिथि को निधन हुआ है या जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है उनका श्राद्ध इस दिन करते हैं।

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध कर्म नहीं करने पर आती है 8 तरह की समस्याएं, तर्पण करना इसलिए है जरूरी

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध कर्म नहीं करने पर आती है 8 तरह की समस्याएं, तर्पण करना इसलिए है जरूरीशास्त्रों के अनुसार अतृप्त आत्माएं भटकती रहती है। खासकर वहां जहां से उसे लगाव रहता हैं। आत्माएं उन्हीं से मुक्ति की आशा करती हैं जो कि उनके कुल के होते हैं। यदि उनकी आशा पूरी नहीं होती है तो वे जीवन में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न करके उन्हें उनके होने का अहसास दिलाती रहती हैं। इसलिए श्राद्ध कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है।

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में तृतीया तिथि का श्राद्ध कैसे करें, सावधानी और जानिए कुतुप काल मुहूर्त

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में तृतीया तिथि का श्राद्ध कैसे करें, सावधानी और जानिए कुतुप काल मुहूर्तShradh Paksha: 16 दिनों तक चलते वाले इस सोलह श्राद्ध में पितरों की शांति और मुक्ति के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। 01 अक्टूबर को श्राद्ध का तीसरा दिन रहेगा। यानी तृतीया का श्राद्ध रखा जाएगा। आओ जानते हैं कि इस दिन कब तक रहेगी तृतीया तिथि और क्या है श्राद्ध करने का मुहूर्त और विधि। इस दिन खासकर किन लोगों का करते हैं श्राद्ध। तृतीया श्राद्ध को तीज श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है।

Rahu Gochar 2025: 10 साल बाद राहु का खुद के नक्षत्र में होगा प्रवेश, 3 राशियों के लिए अति शुभ

Rahu Gochar 2025: 10 साल बाद राहु का खुद के नक्षत्र में होगा प्रवेश, 3 राशियों के लिए अति शुभAstrology Rahu Transit 2025: वर्तमान में छाया ग्रह राहु शनि की कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। इस साल राहु ग्रह पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से निकलकर 23 नवंबर को करीब 10 साल बाद शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा जो कि उसका खुद का नक्षत्र है। यहां यह 2 अगस्त 2026 तक रहेगा। इस दौरान 3 राशियों को यह मालामाल कर देगा।
