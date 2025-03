कांग्रेस क्यों चाहती है डीपसीक पर प्रतिबंध, क्या है मामले का अरुणाचल प्रदेश कनेक्शन?

Demand for Hindu nation raised in Nepal: नेपाल की जनता लगता है कि वामपंथी शासन से उकता गई है। यही कारण है कि वहां राजशाही की वापसी (Demand for return of monarchy in Nepal) के लिए लाखों की संख्या में हिन्दू सड़कों पर उतर आए। सबसे खास बात यह है कि प्रदर्शनकारियों के हाथों में राजा ज्ञानेन्द्र के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर थी।