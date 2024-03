कब खुलेंगे केदारनाथ मंदिर के कपाट, महाशिवरात्रि पर हुआ एलान

Third accused arrested in gang rape case of artist in Jharkhand: मेदिनीनगर (झारखंड) के पलामू (Palamu) जिले में एक महिला कलाकार से सामूहिक दुष्कर्म (gang rape) के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही मामले में पकड़े गए लोगों की संख्या 3 हो गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी।