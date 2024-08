12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए पहाड़ी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम

Transponders have been installed in the boats of 1 lakh fishermen : केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि इसरो की मदद से मछुआरों की नौकाओं पर ट्रांसपोंडर लगाए जा रहे हैं, जिससे वे अपने परिवारों और तटरक्षक आदि से सूचना का आदान-प्रदान कर सकते हैं।