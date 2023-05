Weather Update : देश के कई राज्यों में आंधी के साथ बारिश, 4 जून तक नहीं चलेगी लू

Weather Update : दिल्ली, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात समेत देश के कई राज्यों में सोमवार को बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 30 मई को भी दिल्ली-NCR, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में आंधी के साथ बारिश होने और ओले गिरने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

महाराष्‍ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश में भी आज बारिश हो सकती है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम आदि राज्यों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में धूल भरी आंधी की चलेगी।

4 जून तक दिल्ली में नहीं चलेगी लू : राष्‍ट्रीय राजधानी में सोमवार को फिर से तेज हवाओं के साथ बारिश होने और आसमान में बादल छाए रहने से मौसम सुहावना हो गया। आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र ने कहा कि 4 जून तक राजधानी में 'लू' की स्थिति लौटने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने 'येलो' अलर्ट जारी किया है, जिसमें लोगों को यातायात बाधित होने और निचले इलाकों में पानी भरने की चेतावनी दी गई है।

डल झील में फंसे 21 पर्यटकों को पुलिस ने बचाया : श्रीनगर समेत कश्मीर के कई हिस्सों में दोपहर बाद बारिश हुई। मौसम विभाग के अधिकारियों ने घाटी में अगले तीन दिन में बारिश होने का अनुमान जताया है। पुलिस ने सोमवार को यहां तेज हवाओं के कारण डल झील में फंसे 21 पर्यटकों को बचा लिया। पुलिस ने लोगों को खराब मौसम के दौरान झील के अंदर जाने से बचने की सलाह दी है।

River Police wing of Srinagar Police today safely rescued 21 tourists in different sorties by speed Boats. The Tourists were stranded in Shikaras inside Dal Lake, because of sudden change in weather & gusty winds. Public is advised to avoid going inside Dal in inclement weather. pic.twitter.com/sHXFWzpckh