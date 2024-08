दिल्ली से बेंगलुर तक कई शहर पानी पानी, राजस्थान में बारिश ने ली 22 की जान

weather updates : देश के 22 राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। नदियां उफान पर है। लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली, बेंगलुरू, गुरुग्राम समेत कई शहरों में सड़कें पानी में डूब गई और घरों में पानी घुस गया।

राजस्थान में भारी बारिश से जन-जीवन प्रभावित : राजस्थान में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सोमवार को 8 और लोगों की मौत के साथ पिछले दो दिनों में वर्षा जनित हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है।

जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार, पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी और बहुत भारी बारिश हो सकती है। पिछले दो दिनों में भारी बारिश ने करौली और हिंडौन में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है, जहां निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। बांधों और नदियों के उफान पर होने से सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी के कारण सोमवार को जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, दौसा और करौली में स्कूल बंद रहे। जयपुर में बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। सड़कें जलमग्न होने से यातायात प्रभावित हुआ।

दिल्ली में बारिश से सड़कों पर भरा पानी : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को छिटपुट बारिश हुई, जिसके कारण तापमान में गिरावट आई और शहर के कुछ हिस्सों में जलभराव के चलते यातायात प्रभावित हुआ। आईएमडी के अनुसार सफदरजंग वेधशाला ने सोमवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक 12.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। लोधी रोड पर 13.6 मिलीमीटर, पालम पर 10.5 मिलीमीटर और नजफगढ़ में 30 मिमी बारिश हुई। आईएमडी ने मंगलवार को बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है।

हिमाचल प्रदेश में 197 सड़कें बंद : हिमाचल प्रदेश में पिछले सप्ताह भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण दो राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कुल 197 सड़कें बंद हैं। ऊना के कई इलाकों में जलभराव हो गया और चंबा, मंडी, किन्नौर, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन की सूचना आई हैं। 27 जून से 12 अगस्त के बीच बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 110 लोगों की मौत हुई है और राज्य को लगभग 1,004 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

पीएम मोदी का हिमाचल दौरा रद्द : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को हिमाचल प्रदेश का दौरा करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण यह दौरा रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मौसम ठीक होने पर प्रधानमंत्री का दौरा पुनर्निर्धारित किया जाएगा। राज्य में 27 जून से 12 अगस्त के बीच बारिश से संबंधित घटनाओं में 110 लोग लोगों की मौत हुई है और प्रदेश को लगभग 1,004 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।





Heavy rainfall brings havoc to North and North-Western regions of the country



