अडाणी को मिला वीरेंद्र सहवाग का साथ, कहा- गोरों से भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती

नई दिल्ली। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अडाणी ग्रुप के शेयर लगातार गिर रहे हैं। ग्रुप की कंपनियों को कई लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। निवेशकों के विश्वास को बहाल करने के लिए ग्रुप ने 9,000 करोड़ के कर्ज को समय पूर्व लौटाने का फैसला किया है। इस बीच अडाणी को कई लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। इनमें पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी शामिल है। इस पर कई लोगों ने सहवाग को अडाणी के शेयर खरीदने की भी सलाह दी।

सहवाग ने हिंडनबर्ग-अडाणी विवाद को ग्रुप के खिलाफ साजिश करार दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'गोरों से भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। भारतीय बाजार पर यह प्रहार एक सुनियोजित साजिश दिखायी पड़ती है। कोशिश कितनी भी कर लें, लेकिन हमेशा की तरह भारत और मजबूत ही निकलकर उभरेगा।'

