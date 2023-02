TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने बताया- क्या है अडाणी परिवार को सेबी से कनेक्शन?

नई दिल्ली। हिंडनबर्ग द्वारा शेयरों में धोखधड़ी संबंधी रिपोर्ट के बाद से अडाणी ग्रुप की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक और अडाणी ग्रुप की संपत्ति तेजी से कम हो रही है तो दूसरी तरफ उसकी साख को भी बड़ा झटका लगा है। विपक्ष इस मामले में लगातार सरकार को घेर रहा है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने बताया कि सेबी और अडाणी परिवार के बीच क्या कनेक्शन है?

महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर दावा किया कि दिग्गज वकील सिरिल श्रॉफ के लिए सबसे बड़ा सम्मान लेकिन उनकी बेटी की शादी गौतम अडाणी के बेटे से हुई है। श्रॉफ कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड इनसाइडर ट्रेडिंग पर सेबी की समिति से जुड़े हैं। अगर सेबी इंडिया अडाणी के मामले की जांच कर रहा है, तो श्रॉफ को खुद को इससे अलग कर लेना चाहिए। धारणाएं वास्तविकता हैं।

Greatest respect for ace lawyer Cyril Shroff but his daughter is married to Gautam Adani’s son. Shroff serves on SEBI’s Committee on Corporate Governance & Insider Trading. If at all @SEBI_India is examining Adani issue, Shroff should recuse himself.

Perceptions are Reality.