महंगाई पर चर्चा के दौरान TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने छुपाया हैंडबैग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

उल्लेखनीय है कि सोमवार को लोकसभा में महंगाई, जीएसटी व उत्पादों के बढ़ते दामों पर चर्चा हो रही थी। जैसे ही महुआ के बगल में बैठीं टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार बोलने के लिए उठती हैं। महुआ अपना बैग उठाकर नीचे रखती हैं। इस वीडियो में काकोली महंगाई पर चर्चा करती दिख रहीं हैं।

दावा किया जा रहा है कि महुआ का बैग लुई वीटन ब्रांड का है और बाजार में इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि इसी कारण महुआ अपना बैग छिपा रहीं थीं।

It’s okay to own a Louis Vuitton worth 1.6 lakh but why are you hiding it under the table as soon as debate starts. May be you are not hiding your bag you are hiding your hypocrisy Madam...#MahuaMoitra pic.twitter.com/olPlVVETZD