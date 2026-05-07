वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान दर्जा: मोदी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला, अपमान पर होगी 3 साल की जेल

Vande Matram : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को 'जन गण मन' के समान दर्जा देने का निर्णय लिया गया। सरकार ने इसके लिए 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम' में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकार किया है। इसके बाद इस वंदे मातरम का अपमान करने पर जेल भी हो सकती है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया। संशोधन लागू होने पर बंकिम चंद्र चटर्जी रचित ‘वंदे मातरम’ पर वही नियम और प्रतिबंध लागू होंगे जो अभी राष्ट्रगान के लिए हैं।

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, अब अधिनियम की धारा-3 में बदलाव किया जाएगा। संशोधन के बाद यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में बाधा डालता है तो उसे 3 साल तक की कैद या भारी जुर्माना (या दोनों) भुगतना होगा।

फिलहाल राष्ट्रीय ध्वज,संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। मोदी सरकार ने इसमें वंदे मातरम को शामिल करने का फैसला किया है। अगर किसी कार्यक्रम में ‘वंदे मातरम’ और ‘राष्ट्रगान’ दोनों होने हैं, तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और उसके बाद ‘राष्ट्रगान’।

सरकार वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर यह बदलाव कर रही है। इसकी रचना बंकिमचंद्र चटोपाध्याय ने की थी। 1950 में राष्‍ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था।

edited by : Nrapendra Gupta