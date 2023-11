Cash For Query : एथिक्स कमेटी के फैसले पर महुआ मोइत्रा का रिएक्शन, निष्कासित करना है तो कर दें फिर लौटूंगी सदन

Vodafone Idea will get tax refund of Rs 1128 crore : बंबई उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग को, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को मूल्यांकन वर्ष 2016-2017 के लिए दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा करों के रूप में भुगतान किए गए 1128 करोड़ रुपए वापस करने का निर्देश दिया है। अदालत ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर यह फैसला सुनाया।