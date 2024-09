अब HAL बनाएगा सुखोई विमान का इंजन, रक्षा मंत्रालय ने किया 26 हजार करोड़ का समझौता

The Ministry of Defense signed an agreement of 26 thousand crores with HAL : रक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की एयरोस्पेस कंपनी 'हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड' (HAL) के साथ सुखोई-30एमकेआई विमान के लिए 240 एयरो-इंजन की खरीद के वास्ते 26,000 करोड़ रुपए का समझौता सोमवार को किया।

एयरो-इंजन का निर्माण एचएएल के कोरापुट डिवीजन द्वारा किया जाएगा। उम्मीद है कि यह सुखोई-30 बेड़े की परिचालन क्षमता को बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना की जरूरत को पूरा करेगा। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को बढ़ावा देते हुए रक्षा मंत्रालय ने सुखोई-30 एमकेआई विमान के लिए 240 एल-31एफपी एयरो इंजन के वास्ते एचएएल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

उसमें कहा गया है कि यह अनुबंध 26 हजार करोड़ रुपए का है। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी की उपस्थिति में मंत्रालय और एचएएल के वरिष्ठ अधिकारियों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।(भाषा)

Edited by : Chetan Gour