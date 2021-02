कांग्रेस-शिअद कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, सुखबीर बादल की कार क्षतिग्रस्त, 4 घायल (वीडियो)

शिअद प्रमुख और फिरोजपुर के सांसद बादल और उनके समर्थक जलालाबाद प्रशासनिक परिसर पहुंचे जहां उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन दायर करना था। शिअद कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि इस बीच जलालाबाद से विधायक रमिंदर आवला के बेटे के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए।

पुलिस ने बताया कि इसके बाद दोनों समूहों में बहस होने लगी और फिर कांग्रेस ने बादल का विरोध करने के लिए उनकी गाड़ी का घेराव किया जिससे हिंसक संघर्ष शुरू हो गया। इस दौरान दोनों समूहों ने एक दूसरे पर पथराव किया और कुछ गोलियां भी चलाई गईं। पुलिस ने बताया कि इस बात का पता लगाया जा रहा है कि उन पर किसने गोली चलाई है।

उन्होंने बताया कि दोनों समूहों ने एक दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला किया और सुखबीर की गाड़ी समेत कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। बादल की गाड़ी पर किए गए पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया।

विधायक रमिंदर आवला ने संपर्क करने पर आरोप लगाया कि शिअद के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमकाने के लिए उन्हें धक्का देकर संघर्ष शुरू किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिअद के कार्यकर्ताओं ने गोलियां चलाई और डंडे मारे जिससे कांग्रेस के दो कार्यकर्ता जख्मी हो गए।

Daylight murder of democracy leads to murderous attack on @Akali_Dal_ prez Sukhbir S Badal by Cong goons directed by Jalalabad MLA & led by his son. What more proof is reqd of lawlessness in Pb under @capt_amarinder’s farmhouse governance. He has no moral right to continue as CM. pic.twitter.com/t3eJc4ioVU