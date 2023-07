राहुल गांधी ने चुकाया रोटी का कर्ज, सोनिया के घर जुटे खास मेहमान

Farmer women of Haryana became guests at Sonia house: हरियाणा की किसान महिलाएं एवं पुरुषों का एक दल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से 10 जनपथ पहुंचकर मुलाकात की और उन्हें उपहार भी दिए।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुद यह जानकारी देते हुए शनिवार को बताया कि किसानों के इस दल में उनके परिवार के लिए इतनी जबरदस्त आत्मीयता थी कि वे अपने साथ घर पर बना घी, अचार आदि उपहार लेकर के भी आए और अत्यंत घुल मिलकर श्रीमती गांधी और प्रियंका से बातचीत की।

राहुल ने चुकाया रोटी का ऋण : गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले जब भारत जोड़ो यात्रा को जारी रखते हुए हम सोनीपत के एक गांव पहुंचे तो वहां के किसानों से मुझे बहुत प्यार और अपनापन मिला, खासकर किसान बहनों से। उन्होंने घर से बनाकर लाया खाना खिलाया और परिवार के हिस्से की तरह सम्मान दिया। बस एक इच्छा जताई, दिल्ली देखने की। ये उनकी रोटी का ऋण था, उनके प्यार और सम्मान का कर्ज़, चुकाता कैसे नहीं। सभी को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, सोनिया गांधी जी के घर पर आमंत्रित किया और सभी बहुत खुशी के साथ आईं, इसके लिए उनका बहुत आभारी हूं।

उन्होंने कहा कि गौर करने वाली बात है कि वे सब कुछ न कुछ उपहार भी ले कर आईं थीं- कोई शुद्ध देसी घी, तो कोई घर का बना अचार, ऐसा होता है हमारे देश के किसानों का प्यार। आते ही वो मां और प्रियंका से घुल-मिल गईं, जैसे सालों से उन्हें जानती हों। उनका हाल पूछा, अपना हाल सुनाया, सबने साथ खाना खाया और उन्होंने दिल्ली दर्शन भी किए।

गांधी ने आगे कहा कि देश की समस्याओं से ले कर मेरे और प्रियंका के बचपन की नोक-झोंक तक कई बातें हुईं उनसे और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि वो हर बात से कितनी अवगत हैं, हर मुद्दे की जानकारी है। कानूनों से लेकर हर सरकारी नीति तक। जीएसटी और महंगाई से तो हर किसान परेशान है।

राहुल गांधी जी ने सोनीपत की किसान बहनों को दिल्ली घुमाने का वादा किया था।



किसान बहनें दिल्ली आईं, वादा पूरा हुआ।



अपने साथ लेकर आईं देसी घी, घर का अचार और ढेर सारा प्यार।



राहुल ने कहा- भावुक हूं : हरियाणा में अग्निवीर के कारण युवाओं की परेशानी भी देख रहे हैं। वो मां और प्रियंका से प्रभावित थीं और मैं उन सभी की शक्ति देखकर। सच में, किसी भी काम को लेकर महिलाएं अगर मन बना लें, तो फिर उनके लिए कुछ नामुमकिन नहीं। भावुक हूं, सभी का प्यार पा कर, और उनकी मेज़बानी करने के सौभाग्य से।