देर रात हुआ लखबीर सिंह का अंतिम संस्कार, भाजपा ने उठाए सवाल

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर लखबीर के अंतिम संस्कार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 35 साल के दलित सिख लखबीर सिंह जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उनका रात के अंधेरे में आनन-फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार को ये भी इजाजत नहीं दी गई कि वो मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से लखबीर सिंह के चेहरे को अंतिम बार देख सकें।

मालवीय ने कहा कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वह दलित था। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पंजाब में मरने वालों की कोई इज्जत नहीं।

Lakhbir Singh, 35 year old Dalit Sikh, who was hacked to death, was hurriedly cremated in the dark of the night, using mobile torch lights, family not even allowed to see him one last time.

No dignity for the dead in Congress ruled Punjab, just because he happened to be a Dalit? https://t.co/zZRonby07r