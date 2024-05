Chennai में बिक रहा था मां का दूध, 50 बोतलें जब्त, दुकान को किया सील

India got back 100 tons of gold from Britain : भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में ब्रिटेन में रखे अपने 100 टन सोने को घरेलू तिजोरियों में पहुंचाया है। यह 1991 के बाद सोने का सबसे बड़ा स्थानांतरण है। देश के कुल स्वर्ण भंडार में 27.46 टन की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 822 टन हो गया है। वर्ष 1991 में विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए सोने को गिरवी रखा गया था।