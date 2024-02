सूर्य नमस्कार पर मुस्लिम संगठनों को झटका, HC ने आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार

Shahbaz Sharif can become the next PM of Pakistan: पाकिस्तान (Pakistan) में शहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) की अगुवाई में प्रमुख राजनीतिक दलों के गठबंधन के अगली सरकार बनाने के लिए आसानी से बहुमत के आंकड़े को पार करने की संभावना के साथ उनका देश का नया प्रधानमंत्री (Prime Minister) बनना लगभग तय माना जा रहा है और इसके साथ ही चुनाव में मिले खंडित जनादेश के बाद सरकार के भविष्य को लेकर लगाई जा रही अटकलें खत्म हो जाएंगी।