शिवराज सिंह ने ट्रेन यात्रा के दौरान किया चुनाव प्रचार, भोपाल से गंज बासौदा तक यात्रियों से की बात

Case registered against Shobha Karandlaje for violation of election code of conduct : केंद्रीय मंत्री और भाजपा की नेता शोभा करांदलाजे द्वारा तमिलनाडु के लोगों पर की गई हालिया टिप्पणियों के जरिए आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। तमिलनाडु की मदुरै पुलिस ने करांदलाजे पर विभिन्न समूहों के बीच ‘शत्रुता को बढ़ावा देने’ का मामला दर्ज किया है।