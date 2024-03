TDP ने जारी की लोस और विस उम्मीदवारों की पहली सूची, 13 मई को होंगे चुनाव उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी

TDP releases first list of Lok Sabha and Assembly candidates: तेलुगुदेशम पार्टी (TDP) ने आंध्रप्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी ने हाल ही में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (YSR) से अलग हुए 2 सांसदों को भी टिकट दी है। पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू (N. Chandrababu Naidu) के नेतृत्व वाली पार्टी ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 11 और सीटों पर उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जारी की है। राज्य में विधानसभा चुनाव 13 मई को लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे।





139 विधानसभा सीटों और 13 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान : नरसरावपेटा सीट से वाईएसआरसीपी के लोकसभा सदस्य एल. श्रीकृष्ण देवरायुलु को उसी निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया जबकि वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सदस्य वी प्रभाकर रेड्डी नेल्लोर से चुनाव लड़ेंगे। तेदेपा ने अब तक 139 विधानसभा सीटों और 13 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है।

विधानसभा की 5 और सीट तथा लोकसभा की 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होना बाकी है। आंध्रप्रदेश में तेदेपा-राजग के साथ हुए गठबंधन के तहत विधानसभा की 144 सीटों और लोकसभा की 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।





राजग ने हाल ही में तेदेपा के साथ सीट-बंटवारे को लेकर समझौता किया था जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आंध्रप्रदेश में 6 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि तेदेपा लोकसभा की 17 और विधानसभा की 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समझौते के तहत अभिनेता-राजनेता पवन कल्याण की जनसेना दो लोकसभा और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आंध्रप्रदेश में कुल 25 लोकसभा और 175 विधानसभा सीटें हैं।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta