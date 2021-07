राज कुंद्रा की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वे बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शि‍ल्‍पा शेट्टी के पति हैं। जब पहली बार उनका नाम शिल्पा शेट्टी के साथ जुड़ा तो लोग उन्‍हें गूगल कर के उनके बारे में जानकारी लेते थे।अब तक उनका नाम किसी न किसी विवाद के साथ ही जुड़ा नजर आया। पहले सट्टेबाजी में उनका नाम आया, इसके बाद Bitcoin scamमें कुंद्रा का नाम आया था। लेकिन इस बार अश्‍लील फि‍ल्‍में बनाने और उन्‍हें ओटीटी प्‍लेटफॉर्म पर अपलोड करने के मामले ने सबको चौंका दिया है।राज कुंद्रा मूल रूप से हिंदुस्तानी हैं, लेकिन उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है। वो एक ब्रिटिश बिजनेसमैन हैं। राज के पिता लुधियाना से लंदन चले गए थे, वहां उन्होंने पहले बस कंडक्टर की तरह काम किया फिर एक छोटा बिजनेस खोला, मां एक दुकान में असिस्टेंट थीं। राज का जन्म लंदन में ही हुआ और वो 2004 यानी 29 साल की उम्र में ही ब्रिटेन के 198वें सबसे अमीर एशियाई व्यक्ति बन गए थे।2009 में राज कुंद्रा एसेंशियल जनरल ट्रेडिंग LLC कंपनी के सीईओ बन गए थे। इस कंपनी को दुबई स्थित इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी बताया गया था। उस समय राज बॉलीवुड में फिल्म प्रोडक्शन और फाइनेंसिंग से भी जुड़े हुए थे। कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के चैरिटेबल फाउंडेशन से भी जुड़े हैं। साथ ही 2013 में अपनी किताब How not to make money भी पब्लिश करवा चुके हैं।राज कुंद्रा ग्रुपको (Groupco) डेवलपर्स से जुड़े हुए हैं। ये एक रियल एस्टेट फर्म है जो भारत के 8 शहरों में काम करती है। इसके अलावा और भी कई कंपनियों के काम कुंद्रा के काम में शामिल हैं।बता दें कि अब सोमवार देर रात शि‍ल्‍पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर अश्‍लील फि‍ल्‍म बनाने का आरोप है। क्राइम ब्रांच ने फरवरी में उनके खि‍लाफ मामला दर्ज किया था।राज कुंद्रा की गि‍रफ्तारी से पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है। अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक उन पर आरोप है कि वे अश्‍लील फि‍ल्‍म बनाने के काम से जुड़े थे। फि‍ल्‍मों को ईमेल के जरिये विदेश भेजा जाता था और इसके बाद इन फि‍ल्‍मों को ओटीटी प्‍लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता था। राज कुंद्रा मामले में मुख्‍य साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं।