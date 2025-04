पहलगाम हमले के बाद रेलवे का बड़ा फैसला, पर्यटकों के लिए जम्मू एवं कटरा से चलाई स्पेशल ट्रेन अधिकारियों के अनुसार पहली ट्रेन से करीब 580 आरक्षित और अतिरिक्त 180 अनारक्षित सीट वाले यात्रियों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाया गया।

Railways ran special trains from Jammu and Katra: भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में फंसे पर्यटकों की सहायता के लिए कटरा और जम्मू (Katra and Jammu) स्टेशनों से विशेष अनारक्षित ट्रेनों की व्यवस्था की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इन विशेष ट्रेन (special trains) के माध्यम से गुरुवार देर रात तक नई दिल्ली और अन्य स्थानों की ओर पर्यटकों की सुगम यात्रा सुनिश्चित की गई।

अधिकारियों ने बताया कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा (एसवीडीके) स्टेशन से रवाना हुई दूसरी विशेष ट्रेन में जम्मू क्षेत्र से लगभग 200 यात्री सवार हुए और भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम ने इस ट्रेन में खाद्य सामग्री की उचित व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि बढ़ती मांग को देखते हुए ट्रेन में एक अतिरिक्त तृतीय श्रेणी का वातानुकूलित कोच (72 सीट) तत्काल जोड़ा गया।

पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत होने की घटना के बाद उत्तर रेलवे ने पर्यटकों के लिए बुधवार को कटरा से नई दिल्ली के लिए पहली अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाई। भारतीय रेलवे ने यह कदम इन खबरों के मद्देनजर उठाया कि पहलगाम हमले के बाद जम्मू के विभिन्न स्थानों से कई पर्यटक अपने-अपने शहरों को लौटना चाहते हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों को ट्रेन के समय और सेवाओं की जानकारी देने के लिए जम्मू तवी और कटरा स्टेशन पर 'हेल्प डेस्क' स्थापित किए गए।(भाषा)

