Meerut: सेमी हाईस्पीड ट्रेन नमो भारत और मेट्रो बेगमपुल स्टेशन से ही दौड़ेगी, व्यापारिक गतिविधियों को लगेंगे चार चांद

Meerut: सेमी हाईस्पीड ट्रेन नमो भारत और मेट्रो बेगमपुल स्टेशन से ही दौड़ेगी, व्यापारिक गतिविधियों को लगेंगे चार चांद

Semi high speed train Namo Bharat : मेरठ (Meerut) की तरक्की को अब चार चांद लगने वाले हैं, क्योंकि यहां बड़े व्यापारिक केंद्र और शहर के मुख्य चौराहे बेगमपुल में सबसे बड़ा अंडरग्राउंड नमो भारत स्टेशन (Namo Bharat station) का कार्य अपने अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। इस स्टेशन पर दोनों लाइन (up and down) के लिए ट्रैक तैयार है और फिनिशिंग कार्य तेज गति से चल रहा है। इसके साथ विद्युतीकरण और फ्लोरिंग, मार्बल बिछाने कार्य भी अंतिम दौर की तरफ पहुंच चुका है।

सेमी हाईस्पीड नमो भारत और मेट्रो एक ही ट्रैक पर दौड़ेंगी : मेरठ के लिए सुखद बात यह है कि यहां देश की पहली बार सेमी हाईस्पीड नमो भारत और मेट्रो एक ही ट्रैक पर दौड़ती नजर आएंगी। मेरठ का बेगमपुल एकमात्र अंडरग्राउंड स्टेशन है, जहां से नमो भारत और मेरठ मेट्रो की सुविधा यात्रियों को एक स्टेशन पर 2 ट्रैक पर मिलेगी।

ट्रेनें सेमी हाईस्पीड के साथ अपने-अपने ट्रैक पर बिना रुकावट के दौड़ेंगी : अत्याधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम के चलते दोनों ट्रेनें सेमी हाईस्पीड के साथ अपने-अपने ट्रैक पर बिना रुकावट के दौड़ेंगी। बेगमपुल स्टेशन पर तकनीकी कैमरे और वातानुकूलन के लिए एसी डक्ट्स भी लगाए जा चुके हैं, वहीं प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स (पीएसडी) लगाने का कार्य भी कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। स्टेशन में सभी प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए स्टेशन के आसपास सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे। मेरठ बेगमपुल स्टेशन की लंबाई लगभग 246 मीटर और चौड़ाई करीब 24.5 मीटर है। स्टेशन की गहराई करीब 22 मीटर है।

इस अंडरग्राउंड स्टेशन में 4 प्रवेश व निकास द्वार : यह मेरठ का इकलौता ऐसा अंडरग्राउंड स्टेशन है जिसमें 4 प्रवेश व निकास द्वार हैं ताकि यात्री स्टेशन के चारों ओर से आसानी से स्टेशन में आ जा सकें। पहले प्रवेश/निकास द्वार का निर्माण अबू लेन की तरफ से आने-जाने वालों को ध्यान में रखकर किया गया है। दूसरा प्रवेश/निकास द्वार सोतीगंज की तरफ से पहुंचने वाले लोगों के लिए बना है। तीसरा प्रवेश-निकास द्वार नेशनल इंटर कॉलेज की ओर है जबकि आखिरी व चौथा प्रवेश/निकास द्वार मेरठ कैंट के क्षेत्र की ओर बनाया गया है। यात्री स्टेशन के चारों ओर

बनाए जा रहे 4 प्रवेश/निकास द्वारों से स्टेशन में आ जा सकेंगे। प्रत्येक प्रवेश द्वार और निकासी द्वार पर एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचने के लिए अलग अलग स्थानों पर 20 एस्केलेटर लगाए जा रहे हैं। इनमें से 13 जगह एस्केलेटर लगाने का काम पूरा हो चुका है।

इस स्टेशन में 4 लेवल हैं। ग्राउंड के अलावा मेजनाइन, कॉनकोर्स और प्लेटफार्म लेवल। कॉनकोर्स लेवल पर यात्री संबंधी सुविधाएं होंगी, जहां यात्री सुरक्षा जांच के बाद एएफसी गेट से अंदर जा सकेंगे। प्लेटफार्म लेवल आईलैंड टाइप का है, जहां दोनों दिशाओं में जाने के लिए ट्रेन मिलेगी। स्टेशन पर सीढ़ियों के साथ-साथ 7 लिफ्ट का निर्माण भी किया जाएगा जिनमें से 3 लगभग लग चुकी हैं।

मेडिकल संबंधी सहायता के लिए भी स्टेशनों को तैयार किया : एनसीआरटीसी ने मेडिकल संबंधी सहायता के लिए भी स्टेशनों को तैयार किया है। प्रत्येक स्टेशन पर ऐसी लिफ्ट बनाई गई है, जिसका आकार बड़ा है ताकि मेडिकल सबंधी सहायता के लिए जरूरत पड़ने पर इसमें स्ट्रेचर आदि भी ले जाया जा सके। इतना ही नहीं, ट्रेन में भी स्ट्रेचर ले जाने की सुविधा है।

बेगमपुल मार्केट सदर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। यहां मेरठ का दिल कहे जाने वाला आबू लेन बाजार भी स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर है जिसके चलते यहां बड़ी संख्या में लोग सामान खरीदने के लिए आते हैं। यह स्टेशन 2 बाजारों के बीचोबीच स्थित है और ट्रेन का संचालन शुरू होने से गांव और शहरों के लोग आसानी से खरीदी के लिए आ सकेंगे। बेगमपुल स्टेशन से न सिर्फ मेट्रो से मेरठ शहर के अंदर बल्कि नमो भारत ट्रेन से गाजियाबाद या दिल्ली तक की यात्रा भी कर पाएंगे। माना जा रहा है कि जून 2025 तक दिल्ली सरायकाले खां से मेरठ मोदीपुरम् तक नमो भारत का संचालन हो सकेगा।

Edited by: Ravindra Gupta