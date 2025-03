Semi high speed train Namo Bharat : मेरठ (Meerut) की तरक्की को अब चार चांद लगने वाले हैं, क्योंकि यहां बड़े व्यापारिक केंद्र और शहर के मुख्य चौराहे बेगमपुल में सबसे बड़ा अंडरग्राउंड नमो भारत स्टेशन (Namo Bharat station) का कार्य अपने अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। इस स्टेशन पर दोनों लाइन (up and down) के लिए ट्रैक तैयार है और फिनिशिंग कार्य तेज गति से चल रहा है। इसके साथ विद्युतीकरण और फ्लोरिंग, मार्बल बिछाने कार्य भी अंतिम दौर की तरफ पहुंच चुका है।