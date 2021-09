बड़ी खबर, पीएम मोदी के जन्मदिन पर रेलवे ने लांच की कौशल विकास योजना, 50,000 बच्चों को होगा फायदा

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर कौशल विकास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 50,000 बच्चों को दूरस्थ क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त होगा।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के तहत 50,000 बच्चों को दूरस्थ क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त होगा। दूर-दराज के क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए हम मोबाइल कौशल प्रशिक्षण इकाइयां भी स्थापित करेंगे।



अश्विनी वैष्णव ने सभी ट्रेनिंग लेने वालों से कहा कि वह इस काम को मजे लेकर करें। वेल्डिंग, सोल्डरिंग जैसे काम को भी मजे से करें। उन्होंने अपना खुद का वेल्डिंग और सोल्डरिंग का अनुभव भी साझा किया। उन्होंने सभी से कहा कि मजे लेकर काम करें।

Skilling, Re-skilling and Upskilling the "can-do generation" of India with #RailKaushalVikasYojana