Odisha : सेवानिवृत्त इंजीनियर के यहां छापेमारी में मिले 10 फ्लैट, 1.5 किलो सोना व करोड़ों रुपए नकद

Rape and murder of a doctor in Kolkata: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने सोमवार को कहा कि अगर पुलिस आरजी कर अस्पताल में महिला चिकित्सक की हत्या का मामला रविवार तक सुलझाने में विफल रही तो इसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी जाएगी। इस बीच, ममता ने मृत डॉक्टर के परिजनों से भी मुलाकात की।